В Японії можуть послабити карантинні обмеження

В Японії розглядають можливість ослаблення обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Про це заявили в уряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обмеження можуть бути зняті в період з жовтня по листопад в залежності від прогресу вакцинації в країні. Також уряд може оголосити про план пом'якшення карантину після засідання цільової групи по коронавірусу в п'ятницю.

Пом'якшення мають торкнутися обмежень на продаж алкоголю в ресторанах і продовження їх годин роботи в районах, де діє надзвичайний стан у зв'язку з COVID-19.

Зараз в Японії ресторани скоротили свої години роботи і утримуються від продажу алкоголю, щоб знизити відвідуваність, яка може привести до зараження коронавірусом.