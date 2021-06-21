В Японии назвали условие, при котором Олимпиаду проведут совсем без зрителей

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга не исключил проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей. Это может произойти, если в столице будет действовать чрезвычайное положение в связи с COVID-19.
Об этом пишет Reuters.
Суга сделал такое заявление, общаясь с журналистами в понедельник.
"В случае объявления чрезвычайного положения мы не можем исключить отсутствие зрителей", - сказал он.
Ожидается, что организаторы Олимпийских игр сегодня примут решение о допуске зрителей на Олимпийские мероприятия, которые начнутся в следующем месяце. На прошлой неделе Суга отменил в Токио чрезвычайное положение, но сохранил "квази-чрезвычайные" ограничения до 11 июля.
Ранее власти Токио запретили организацию зон для массового просмотра соревнований Олимпиады.
Также сообщалось, что в Японии медики выступают за проведение Олимпиады без зрителей.