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В Японии назвали условие, при котором Олимпиаду проведут совсем без зрителей

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга не исключил проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей. Это может произойти, если в столице будет действовать чрезвычайное положение в связи с COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

Суга сделал такое заявление, общаясь с журналистами в понедельник.

"В случае объявления чрезвычайного положения мы не можем исключить отсутствие зрителей", - сказал он.

Ожидается, что организаторы Олимпийских игр сегодня примут решение о допуске зрителей на Олимпийские мероприятия, которые начнутся в следующем месяце. На прошлой неделе Суга отменил в Токио чрезвычайное положение, но сохранил "квази-чрезвычайные" ограничения до 11 июля.

Ранее власти Токио запретили организацию зон для массового просмотра соревнований Олимпиады.

Также сообщалось, что в Японии медики выступают за проведение Олимпиады без зрителей.

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ОлимпиадаТокио