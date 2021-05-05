В Японии зафиксировали рекорд по тяжелым случаям заболевания коронавирусом
Новый рекорд по тяжелым случаям протекания болезни после заражения коронавирусом зафиксирован в Японии - 1114 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне - 3 мая.
Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные Минздрава страны.
По данным Минздрава Японии, 5 мая число пациентов с коронавирусом, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, по всей стране достигло рекордного уровня - 1114 человек. Этот показатель увеличился на 31 пациента по сравнению с предыдущим днем, превысив максимум, зафиксированный 3 мая на уровне 1084 заболевших.
За последние сутки в Японии выявлено 4035 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило отметку 618 тысяч человек. Скончались 10,5 тысячи человек.
В префектурах Токио, Осака, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Премьер-министр страны Есихида Суга обещал до конца текущей недели принять решение относительно сроков завершения ЧС.
Напомним, японское правительство рассматривает возможность продления чрезвычайного положения из-за COVID-19 в Токио и других городах страны. Это может поставить под сомнение дальнейшее проведение Олимпийских игр.
Отметим, ранее стало известно, что участники летних Олимпийских игр в Токио смогут снимать защитные маски только во время тренировок, приема пищи, сна и общения с прессой.
Как писало РБК-Украина, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в случае введения японскими властями режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса это не повлияет на проведение Олимпийских игр.