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В Японії зафіксували рекорд за важкими випадками захворювання коронавірусом

Новость на русском → Токіо, Середа 05 травня 2021 15:10
В Японії зафіксували рекорд за важкими випадками захворювання коронавірусом Фото: лікарняна палата (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Новий рекорд по важких випадках протікання хвороби після зараження коронавірусом зафіксовано в Японії - 1114 осіб. Попередній максимум був зафіксований напередодні - 3 травня.

Про це повідомив телеканал NHK з посиланням на дані МОЗ країни.

За даними МОЗ Японії, 5 травня число пацієнтів з коронавірусом, у яких захворювання протікає у важкій формі, по всій країні досягло рекордного рівня - 1114 осіб. Цей показник збільшився на 31 пацієнта в порівнянні з попереднім днем, перевищивши максимум, зафіксований 3 травня на рівні 1084 хворих.

За останню добу в Японії виявлено 4035 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих перевищила позначку 618 тисяч осіб. Померли 10,5 тисячі осіб.

У префектурах Токіо, Осака, Кіото і Хего з 25 квітня по 11 травня введено режим надзвичайної ситуації (НС). Прем'єр-міністр країни Есіхіда Суга обіцяв до кінця поточного тижня прийняти рішення щодо термінів завершення НС.

Нагадаємо, японський уряд розглядає можливість продовження надзвичайного стану через COVID-19 в Токіо та інших містах країни. Це може поставити під сумнів подальше проведення Олімпійських ігор.

Зазначимо, раніше стало відомо, що учасники літніх Олімпійських ігор в Токіо зможуть знімати захисні маски тільки під час тренувань, приймання їжі, сну і спілкування з пресою.

Як писало РБК-Україна, глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що в разі введення японською владою режиму надзвичайної ситуації через коронавірус це не вплине на проведення Олімпійських ігор.

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