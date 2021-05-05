В Японії зафіксували рекорд за важкими випадками захворювання коронавірусом
Новий рекорд по важких випадках протікання хвороби після зараження коронавірусом зафіксовано в Японії - 1114 осіб. Попередній максимум був зафіксований напередодні - 3 травня.
Про це повідомив телеканал NHK з посиланням на дані МОЗ країни.
За даними МОЗ Японії, 5 травня число пацієнтів з коронавірусом, у яких захворювання протікає у важкій формі, по всій країні досягло рекордного рівня - 1114 осіб. Цей показник збільшився на 31 пацієнта в порівнянні з попереднім днем, перевищивши максимум, зафіксований 3 травня на рівні 1084 хворих.
За останню добу в Японії виявлено 4035 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих перевищила позначку 618 тисяч осіб. Померли 10,5 тисячі осіб.
У префектурах Токіо, Осака, Кіото і Хего з 25 квітня по 11 травня введено режим надзвичайної ситуації (НС). Прем'єр-міністр країни Есіхіда Суга обіцяв до кінця поточного тижня прийняти рішення щодо термінів завершення НС.
Нагадаємо, японський уряд розглядає можливість продовження надзвичайного стану через COVID-19 в Токіо та інших містах країни. Це може поставити під сумнів подальше проведення Олімпійських ігор.
Зазначимо, раніше стало відомо, що учасники літніх Олімпійських ігор в Токіо зможуть знімати захисні маски тільки під час тренувань, приймання їжі, сну і спілкування з пресою.
Як писало РБК-Україна, глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що в разі введення японською владою режиму надзвичайної ситуації через коронавірус це не вплине на проведення Олімпійських ігор.