ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Японии заявили об обеспокоенности императора возможной вспышкой COVID из-за Олимпиады

Новина українською →
Япония, Четверг 24 июня 2021 16:30
В Японии заявили об обеспокоенности императора возможной вспышкой COVID из-за Олимпиады Фото: в Японии заявили об обеспокоенности императора возможной вспышкой COVID (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Японский император Нарухито обеспокоен возможностью распространения коронавирус на Олимпийских играх в Токио. Подобные опасения высказывает и общественность.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на великого стюарда Императорского двора (IHA) Ясухико Нишимура.

"Его величество очень обеспокоен текущей ситуацией с заражением болезнью COVID-19. Я предполагаю, что (император) обеспокоен тем, что, пока звучит беспокойство среди общественности, проведение (игр) может привести к распространению инфекции", - сказал Ясухико Нишимура.

Нишимура уточнил, что" он не слышал таких слов непосредственно от его величества", но он так "чувствует", когда ежедневно беседует с императором.

Беспокойство по поводу потенциальных рисков для здоровья из-за проведения игр во время пандемии остается сильным среди населения Японии, несмотря на неоднократные заверения правительства и других организаторов о безопасности Олимпийских игр.

На Олимпийские игры-2021 в Токио допустят только зрителей из Японии. Ограничения будут жесткими и могут быть откорректированы в любой момент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19