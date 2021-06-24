В Японии заявили об обеспокоенности императора возможной вспышкой COVID из-за Олимпиады

Японский император Нарухито обеспокоен возможностью распространения коронавирус на Олимпийских играх в Токио. Подобные опасения высказывает и общественность.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на великого стюарда Императорского двора (IHA) Ясухико Нишимура.

"Его величество очень обеспокоен текущей ситуацией с заражением болезнью COVID-19. Я предполагаю, что (император) обеспокоен тем, что, пока звучит беспокойство среди общественности, проведение (игр) может привести к распространению инфекции", - сказал Ясухико Нишимура.

Нишимура уточнил, что" он не слышал таких слов непосредственно от его величества", но он так "чувствует", когда ежедневно беседует с императором.

Беспокойство по поводу потенциальных рисков для здоровья из-за проведения игр во время пандемии остается сильным среди населения Японии, несмотря на неоднократные заверения правительства и других организаторов о безопасности Олимпийских игр.