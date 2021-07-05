В Японии ждут новую волну COVID-19 перед Олимпиадой: Вирус возвращается в Токио
Перед проведением Олимпийских игр в Токио ожидают новую пятую волну коронавируса. Сообщается, что число новых случаев COVID-19 возросло из-за распространения штамма "Дельта" и толп на улицах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
В четверг чиновники заявили, что количество новых случаев неуклонно растет в течение более трех недель. Причиной называют большое пешеходное движение на улицах японской столицы и распространение штамма "Дельта".
Ситуация начинает напоминать именно то, чего опасались организаторы Олимпийских игр.
"Вирус возвращается в Токио", - сказал главный советник правительства Токио и директор Центра контроля и профилактики заболеваний Японского национального центра глобального здравоохранения и медицины Норио Омагари.
По его словам, есть основания полагать, что этот всплеск распространится дальше, чем четвертая волна и чтобы остановить заболеваемость, придется вводить новые ограничения.
"Чтобы не допустить дальнейшего распространения вариантов, крайне важно сдерживать и сокращать пешеходное движение", - отметил чиновник.
Также ожидается, что на следующей неделе премьер-министр Ёсихиде Суга объявит, будут ли отменены чрезвычайные меры в столице 11 июля.
Издание отмечает, что в Токио стали выявлять больше случаев заражения коронавирусом "Дельта". Также наблюдается устойчивый рост пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации.
"В настоящее время неясно, почему это происходит, но вакцинация пожилых людей и способность вариантов COVID-19, которые быстрее распространяться среди молодежи, могут объяснить эту тенденцию", - сказал вице-президент Токийской медицинской ассоциации Масатака Инокучи.
Напомним, Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей. Это произойдет, если количество новых случаев будет увеличиваться.
Ранее сообщалось, что в Японии распространяется Дельта-коронавирус. Его обнаружили у членов делегаций Олимпиады.