В Японии ждут новую волну COVID-19 перед Олимпиадой: Вирус возвращается в Токио

Перед проведением Олимпийских игр в Токио ожидают новую пятую волну коронавируса. Сообщается, что число новых случаев COVID-19 возросло из-за распространения штамма "Дельта" и толп на улицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

В четверг чиновники заявили, что количество новых случаев неуклонно растет в течение более трех недель. Причиной называют большое пешеходное движение на улицах японской столицы и распространение штамма "Дельта".

Ситуация начинает напоминать именно то, чего опасались организаторы Олимпийских игр.

" Вирус возвращается в Токио", - сказал главный советник правительства Токио и директор Центра контроля и профилактики заболеваний Японского национального центра глобального здравоохранения и медицины Норио Омагари.

По его словам, есть основания полагать, что этот всплеск распространится дальше, чем четвертая волна и чтобы остановить заболеваемость, придется вводить новые ограничения.

"Чтобы не допустить дальнейшего распространения вариантов, крайне важно сдерживать и сокращать пешеходное движение", - отметил чиновник.

Также ожидается, что на следующей неделе премьер-министр Ёсихиде Суга объявит, будут ли отменены чрезвычайные меры в столице 11 июля.

Издание отмечает, что в Токио стали выявлять больше случаев заражения коронавирусом "Дельта". Также наблюдается устойчивый рост пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации.