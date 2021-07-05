ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Японии ждут новую волну COVID-19 перед Олимпиадой: Вирус возвращается в Токио

Новина українською →
Япония, Понедельник 05 июля 2021 07:00
В Японии ждут новую волну COVID-19 перед Олимпиадой: Вирус возвращается в Токио Фото: перед Олимпийскими играми в Токио ожидают новую волну COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Перед проведением Олимпийских игр в Токио ожидают новую пятую волну коронавируса. Сообщается, что число новых случаев COVID-19 возросло из-за распространения штамма "Дельта" и толп на улицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

В четверг чиновники заявили, что количество новых случаев неуклонно растет в течение более трех недель. Причиной называют большое пешеходное движение на улицах японской столицы и распространение штамма "Дельта".

Ситуация начинает напоминать именно то, чего опасались организаторы Олимпийских игр.

"Вирус возвращается в Токио", - сказал главный советник правительства Токио и директор Центра контроля и профилактики заболеваний Японского национального центра глобального здравоохранения и медицины Норио Омагари.

По его словам, есть основания полагать, что этот всплеск распространится дальше, чем четвертая волна и чтобы остановить заболеваемость, придется вводить новые ограничения.

"Чтобы не допустить дальнейшего распространения вариантов, крайне важно сдерживать и сокращать пешеходное движение", - отметил чиновник.

Также ожидается, что на следующей неделе премьер-министр Ёсихиде Суга объявит, будут ли отменены чрезвычайные меры в столице 11 июля.

Издание отмечает, что в Токио стали выявлять больше случаев заражения коронавирусом "Дельта". Также наблюдается устойчивый рост пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации.

"В настоящее время неясно, почему это происходит, но вакцинация пожилых людей и способность вариантов COVID-19, которые быстрее распространяться среди молодежи, могут объяснить эту тенденцию", - сказал вице-президент Токийской медицинской ассоциации Масатака Инокучи.

Напомним, Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей. Это произойдет, если количество новых случаев будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что в Японии распространяется Дельта-коронавирус. Его обнаружили у членов делегаций Олимпиады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19