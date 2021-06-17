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Япония в июле начнет выдавать COVID-паспорта

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Токио, Четверг 17 июня 2021 12:59
Япония в июле начнет выдавать COVID-паспорта Фото: Япония в июле начнет выдавать COVID-паспорта (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Японии планируют начать выдачу COVID-паспортов примерно с середины и до конца июля. Чтобы ускорить данную процедуру, власти намерены сначала выпускать бумажные версии, а затем перейти на электронный формат.

Об этом сообщает Kyodo News.

"С точки зрения скорейшей выдачи, мы сначала будем оформлять их в письменном виде, но продолжим рассматривать возможность (их выдачи - ред.) с упором на электронный формат",- сказал генеральный секретарь правительства Кацунобу Като.

Известно, что документ будет содержать следующую информацию: имя владельца, дата рождения, номер паспорта, дата вакцинации и производитель вакцины японском и английском языках. Выдаваться они будут местными властями бесплатно.

Отмечается, что правительство Японии будет просить другие страны освободить путешественников, которые имеют документы о вакцинации, от карантина или сократить период самоизоляции.

Ранее стало известно, что Япония запустила программу ускоренной массовой вакцинации от коронавируса в Токио и Осаке.

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