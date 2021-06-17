Японія в липні почне видавати COVID-паспорта

В Японії планують розпочати видачу COVID-паспортів приблизно з середини і до кінця липня. Щоб пришвидшити дану процедуру, влада має намір спочатку випускати паперові версії, а згодом перейти на електронний формат.

"З точки зору якнайшвидшої видачі, ми спочатку будемо оформляти їх в письмовому вигляді, але продовжимо розглядати можливість (їх видачі - ред.) з упором на електронний формат", - сказав генсекретар уряду Кацунобу Като.

Відомо, що документ міститиме таку інформацію: ім'я власника, дата народження, номер паспорта, дата вакцинації і виробник вакцини японською та англійською мовами. Видаватися вони будуть місцевою владою безкоштовно.

Зазначається, що уряд Японії проситиме інші країни звільнити мандрівників, що мають документи про вакцинацію, від карантину або скоротити період самоізоляції.