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Япония с октября отменяет режим ЧС из-за коронавируса

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Токио, Вторник 28 сентября 2021 11:38
Япония с октября отменяет режим ЧС из-за коронавируса Фото: премьер-министр Японии Есихидэ Суга (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

В Японии полностью отменяют режим чрезвычайной ситуации в ряде префектур, который был введен из-за коронавируса. Ограничения перестанут действовать с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Сообщается, что правительство Японии сегодня приняло решение снять режим ЧС и усиленные меры в связи с коронавирусом в четверг, 30 сентября, когда истекает запланированный срок их действия.

По словам премьера Есихиды Суги, число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось, и ситуация улучшается. Режим чрезвычайной ситуации действует в 19 префектурах, включая Токио и Осаку.

В рамках ЧС в этих префектурах бары и рестораны не продают алкоголь, а торговые центры и компании по организации мероприятий ограничивают число посетителей.

Отметим, в понедельник в Токио было зарегистрировано 154 новых случая заражения. Впервые за последние 6 месяцев эта цифра упала ниже 200.

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