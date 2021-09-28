Япония с октября отменяет режим ЧС из-за коронавируса

В Японии полностью отменяют режим чрезвычайной ситуации в ряде префектур, который был введен из-за коронавируса. Ограничения перестанут действовать с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Сообщается, что правительство Японии сегодня приняло решение снять режим ЧС и усиленные меры в связи с коронавирусом в четверг, 30 сентября, когда истекает запланированный срок их действия.

По словам премьера Есихиды Суги, число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось, и ситуация улучшается. Режим чрезвычайной ситуации действует в 19 префектурах, включая Токио и Осаку.

В рамках ЧС в этих префектурах бары и рестораны не продают алкоголь, а торговые центры и компании по организации мероприятий ограничивают число посетителей.

Отметим, в понедельник в Токио было зарегистрировано 154 новых случая заражения. Впервые за последние 6 месяцев эта цифра упала ниже 200.