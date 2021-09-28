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Японія з жовтня скасовує режим НС через коронавірус

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Токіо, Вівторок 28 вересня 2021 11:38
Японія з жовтня скасовує режим НС через коронавірус Фото: прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

В Японії повністю скасовують режим надзвичайної ситуації в ряді префектур, який було введено через коронавірус. Обмеження перестануть діяти з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Повідомляється, що уряд Японії сьогодні прийняв рішення зняти режим НС і посилені заходи у зв'язку з коронавірусом у четвер, 30 вересня, коли закінчується запланований термін їх дії.

За словами прем'єра Йосіхіди Суги, число нових випадків зараження коронавірусом значно знизилося, і ситуація поліпшується. Режим надзвичайної ситуації діє в 19 префектурах, включаючи Токіо і Осаку.

В рамках НС в цих префектурах бари і ресторани не продають алкоголь, а торгові центри і компанії з організації заходів обмежують число відвідувачів.

Відзначимо, в понеділок в Токіо було зареєстровано 154 нових випадки зараження. Вперше за останні 6 місяців ця цифра впала нижче 200.

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