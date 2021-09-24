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Япония пожертвует дополнительно 30 млн доз COVID-вакцины другим странам

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Япония, Пятница 24 сентября 2021 07:52
Япония пожертвует дополнительно 30 млн доз COVID-вакцины другим странам Фото: Япония пожертвует дополнительно 30 млн доз вакцины от OVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Япония пожертвует дополнительно 30 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на виртуальном саммите по пандемии, организованном президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Дополнительные вакцины от коронавируса Япония выделит в рамках международных усилий по обеспечению справедливого доступа к спасающим жизнь вакцинам. Таким образом общее количество вакцин, которые Япония пожертвует миру, составит 60 миллионов доз.

Япония уже доставила более 23 миллионов доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca PLC собственного производства в другие страны. Половина из них была отправлена ​​в Индонезию, Малайзию, Филиппины, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Вторая половина была распределена через COVAX более бедным странам.

Суга сказал, что Япония помогает другим странам побороть коронавирус, поставляя кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ, и "будет продолжать оказывать такую ​​помощь, чтобы преодолеть этот кризис общественного здравоохранения".

Также Япония также сосредоточила внимание на предоставлении рефрижераторов и другого оборудования холодовой цепи, необходимого для распределения вакцин в отдаленные районы.

Напомним, что Индия возобновляет экспорт вакцин от коронавируса в другие страны. Запрет на экспорт действовал полгода.

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