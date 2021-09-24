Япония пожертвует дополнительно 30 млн доз COVID-вакцины другим странам
Япония пожертвует дополнительно 30 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на виртуальном саммите по пандемии, организованном президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Дополнительные вакцины от коронавируса Япония выделит в рамках международных усилий по обеспечению справедливого доступа к спасающим жизнь вакцинам. Таким образом общее количество вакцин, которые Япония пожертвует миру, составит 60 миллионов доз.
Япония уже доставила более 23 миллионов доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca PLC собственного производства в другие страны. Половина из них была отправлена в Индонезию, Малайзию, Филиппины, Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Вторая половина была распределена через COVAX более бедным странам.
Суга сказал, что Япония помогает другим странам побороть коронавирус, поставляя кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ, и "будет продолжать оказывать такую помощь, чтобы преодолеть этот кризис общественного здравоохранения".
Также Япония также сосредоточила внимание на предоставлении рефрижераторов и другого оборудования холодовой цепи, необходимого для распределения вакцин в отдаленные районы.
Напомним, что Индия возобновляет экспорт вакцин от коронавируса в другие страны. Запрет на экспорт действовал полгода.