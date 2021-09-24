Японія пожертвує додатково 30 млн доз COVID-вакцини іншим країнам

Японія пожертвує додатково 30 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга на віртуальному саміті з пандемії, організованому президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Додаткові вакцини від коронавірусу Японія виділить в рамках міжнародних зусиль щодо забезпечення справедливого доступу до рятуючих життя вакцин. Таким чином загальна кількість вакцин, які Японія пожертвує світу, складе 60 мільйонів доз.

Японія вже доставила понад 23 мільйони доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca PLC власного виробництва в інші країни. Половина з них була відправлена в Індонезію, Малайзію, Філіппіни, Тайвань, Таїланд і В'єтнам. Друга половина була розподілена через COVAX біднішим країнам.

Суга сказав, що Японія допомагає іншим країнам побороти коронавірус, поставляючи кисневі концентратори та апарати ШВЛ, і "буде продовжувати надавати таку допомогу, щоб подолати цю кризу громадської охорони здоров'я".