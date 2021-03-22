Япония просит сократить состав иностранных делегаций на Олимпийских играх

Токио просит иностранные правительства ограничить количество персонала, сопровождающего высокопоставленных лиц, которые прибудут в Япониюю на Олимпийские игры в 2021 году. Такое решение связано с пандемией коронавируса.

Ожидается, что главы государств и правительств отправятся в Японию для участия в церемониях открытия и закрытия Игр в Токио. В их число входит президент Франции Эммануэль Макрон, который будет принимать в 2024 году летнюю Олимпиаду в Париже.

Япония просит каждое государство ограничить состав делегации максимум 12 членами для главы государства и пятью для министра кабинета.