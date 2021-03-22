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Япония просит сократить состав иностранных делегаций на Олимпийских играх

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 06:34
Япония просит сократить состав иностранных делегаций на Олимпийских играх Фото: Олимпиада в Токио (facebook.com tokyo2020)
Автор: Инна Собора

Токио просит иностранные правительства ограничить количество персонала, сопровождающего высокопоставленных лиц, которые прибудут в Япониюю на Олимпийские игры в 2021 году. Такое решение связано с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

Ожидается, что главы государств и правительств отправятся в Японию для участия в церемониях открытия и закрытия Игр в Токио. В их число входит президент Франции Эммануэль Макрон, который будет принимать в 2024 году летнюю Олимпиаду в Париже.

Япония просит каждое государство ограничить состав делегации максимум 12 членами для главы государства и пятью для министра кабинета.

Ранее оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей.

Напомним, в середние февраля Япония начала кампанию по вакцинации от COVID-19. Правительство спешит вакцинировать свое население, чтобы летом провести Олимпийские игры.

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