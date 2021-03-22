Японія просить скоротити склад іноземних делегацій на Олімпійських іграх

Токіо просить іноземні уряди обмежити кількість персоналу, що супроводжує високопоставлених осіб, які прибудуть в Япониюю на Олімпійські ігри в 2021 році. Таке рішення пов'язане з пандемією коронавіруса.

Очікується, що глави держав і урядів вирушать до Японії для участі в церемоніях відкриття і закриття Ігор в Токіо. У їх число входить президент Франції Еммануель Макрон, який буде приймати у 2024 році літню Олімпіаду в Парижі.

Японія просить кожна держава обмежити склад делегації максимум 12 членами для глави держави і п'ятьма для міністра кабінету.