ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Японія просить скоротити склад іноземних делегацій на Олімпійських іграх

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 06:34
Японія просить скоротити склад іноземних делегацій на Олімпійських іграх Фото: Олімпіада в Токіо (facebook.com tokyo2020)
Автор: Инна Собора

Токіо просить іноземні уряди обмежити кількість персоналу, що супроводжує високопоставлених осіб, які прибудуть в Япониюю на Олімпійські ігри в 2021 році. Таке рішення пов'язане з пандемією коронавіруса.

Про це повідомляє NHK.

Очікується, що глави держав і урядів вирушать до Японії для участі в церемоніях відкриття і закриття Ігор в Токіо. У їх число входить президент Франції Еммануель Макрон, який буде приймати у 2024 році літню Олімпіаду в Парижі.

Японія просить кожна держава обмежити склад делегації максимум 12 членами для глави держави і п'ятьма для міністра кабінету.

Раніше оргкомітет Олімпійських ігор в Токіо офіційно вирішив провести ігри без участі зарубіжних глядачів.

Нагадаємо, в середние лютого Японія розпочала кампанію з вакцинації від COVID-19. Уряд поспішає вакцинувати населення, щоб влітку провести Олімпійські ігри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Олімпіада Японія
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19