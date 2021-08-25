Япония расширяет режим чрезвычайного положения из-за COVID-19
Япония расширяет режим чрезвычайного положения из-за ситуации с COVID-19. Ограничения коснуться 8 префектур, включая Токио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Режим чрезвычайного положения коснется префектур Хоккайдо, Мияги, Гифу, Аити, Мие, Сига, Окаяма и Хиросима. Он вступит в силу с пятницы, 27 августа и продлиться до 12 сентября.
В условиях чрезвычайного положения предусмотрен запрет на продажу алкоголя, и проведение караоке в ресторанах. Также им нужно ограничить работу до 20:00 часов. Основные коммерческие объекты, включая универмаги и торговые центры, вносят ограничение на количество посетителей.
Премьер-министр Японии Ёсихиде Суга также призвал общественность сократить количество поездок в многолюдные районы на 50%, а компаниям - отправить сотрудников работать из дома, чтоб сократить количество пассажиров на 70% в транспорте.
Режим чрезвычайного положения в Японии в настоящее время действует в Токио, а также в префектурах Ибараки, Точиги, Гунма, Тиба, Сайтама, Канагава, Сидзуока, Киото, Осака, Хиого, Фукуока и Окинава. Там ограничения ввели из-за проведения в столице Паралимпийских игр.
Напомним, что перед Паралимпиадой в Японии зафиксировали рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки заболели больше 23 тысяч жителей.