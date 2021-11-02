Япония сокращает карантин для бизнесменов и студентов из других стран

Япония продолжает упрощать правила карантина для путешественников из других стран. Правительство рассматривает сокращение времени изоляции для бизнесменов и студентов, въезжающих в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Правительство Японии рассматривает возможность сокращения времени карантина для вакцинированных иностранных граждан, прибывающих в Японию для коротких командировок, учебы и для бизнес-путешественников.

Предполагается, что для них сократят время пребывания на карантине после прибытия в страну до трех дней, вместо 10.

Карантинные ограничения будут сокращены при условии, если работодатели обеспечат путешественников принятием необходимых мер, связанным с COVID-19При этом, если новые варианты коронавируса вспыхнут в других странах, то правительство усилит ограничения на въезд.

В соответствии с новой мерой, путешественники должны будут находиться в карантине в течение трех дней по прибытии, если у них будет отрицательный результат на коронавирус.

Секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно сказал, что Япония отменит новые правила, если ухудшится ситуация с коронавирусом в самой стране и за границей.