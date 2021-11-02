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Японія скорочує карантин для бізнесменів і студентів з інших країн

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Японія, Вівторок 02 листопада 2021 07:31
Японія скорочує карантин для бізнесменів і студентів з інших країн Фото: Японія скорочує карантин для бізнесменів і студентів з інших країн (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Японія продовжує спрощувати правила карантину для мандрівників з інших країн. Уряд розглядає скорочення часу ізоляції для бізнесменів і студентів, що в'їжджають в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Уряд Японії розглядає можливість скорочення часу карантину для вакцинованих іноземних громадян, які прибувають до Японії для коротких відряджень, навчання і для бізнес-мандрівників.

Передбачається, що для них скоротять час перебування на карантині після прибуття в країну до трьох днів, замість 10.

Карантинні обмеження будуть скорочені за умови, якщо роботодавці забезпечать мандрівників прийняттям необхідних заходів, пов'язаних з COVID-19. Прі цьому, якщо нові варіанти коронавірусу спалахнуть в інших країнах, то уряд посилить обмеження на в'їзд.

Відповідно до нового заходу, мандрівники повинні будуть перебувати в карантині протягом трьох днів після прибуття, якщо у них буде негативний результат на коронавірус.

Секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно сказав, що Японія скасує нові правила, якщо погіршиться ситуація з коронавірусом в самій країні та за кордоном.

"Якщо ми побачимо погіршення ситуації, нам потрібно буде швидко відреагувати на вхідні обмеження", - сказав він.

Нагадаємо, що Японія може заборонити вакцину Moderna для молодих чоловіків. Замість неї рекомендуватимуть іншу вакцину.

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