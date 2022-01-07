Япония вводит чрезвычайные меры по борьбе с COVID в трех префектурах

Правительство Японии планирует объявить чрезвычайное положение в трех префектурах из-за роста заболеваемости коронавирусом в этих регионах. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times .

По словам премьер-министра, чрезвычайное положение может быть введено в префектурах Окинава, Ямагути и Хиросима в соответствии с просьбой их губернаторов.

Кисида заявил, что правительство примет окончательное решение в пятницу после консультации с экспертами. Чрезвычайное положение будет действовать с воскресенья по 31 января, если оно вступит в силу.

"Мы пришли к выводу, что мы должны проконсультироваться (с консультативной группой экспертов) о применении более строгих мер для предотвращения распространения вируса в запрашиваемых областях", - сказал Кисида.

Квази-чрезвычайное положение позволяет местным губернаторам вводить более строгие антивирусные меры и требовать от заведений общественного питания сократить их часы работы.

Также отмечается, что в одном из этих регионов зафиксировано распространение штамма "Омикрон" на военных базах США. Кисида отметил, что поручил министру иностранных дел Ёсимасу Хаяши призвать США принять более строгие меры против коронавируса на военных объектах США в Японии.