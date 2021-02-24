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Чтобы не попасть в "оранжевую" зону: Киев проведет ревизию госпитальных баз

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 09:16
Чтобы не попасть в "оранжевую" зону: Киев проведет ревизию госпитальных баз Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти Киева проведут ревизию койко-мест и госпитальных баз. В городе растет количество случаев коронавируса.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, за последние трое суток наблюдается рост заболеваемости, именно госпитализаций, на 10%.

"Поэтому сегодня наблюдаем прогнозируемый рост заболеваемости, в том числе в Киеве", - рассказал он.

Рубан отметил, что с целью непопадания в "оранжевую" зону Киев готовится проводить ревизию койко-мест, госпитальных баз и определенные профилактически-эпидемиологические меры.

Напомним, в Украине обнаружили 5850 новых случаев коронавируса. Самый большой суточный прирост зараженных в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Отметим, Министерство здравоохранения поделило Украину на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Киев попал в "желтую" зону.

Напомним, глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан в комментарии РБК-Украина прогнозировал, что сначала Киев будет в "желтой" зоне карантина, но через неделю может оказаться в "оранжевой", а также пояснил почему.

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