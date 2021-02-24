Щоб не потрапити в "помаранчеву" зону: Київ проведе ревізію госпітальних баз
Влада Києва проведуть ревізію ліжко-місць та госпітальних баз. У місті зростає кількість випадків коронавірусу.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник Головного управління Держспоживслужби у Києві Олег Рубан.
За його словами, за останні три доби спостерігається ріст захворюваності, саме госпіталізації, на 10%.
"Тому сьогодні спостерігаємо прогнозований ріст захворюваності, в тому числі в Києві", - розповів він.
Рубан зазначив, що з метою непотрапляння в "помаранчеву" зону Київ готується проводити ревізію ліжко-місць, госпітальних баз і певні профілактично-епідеміологічні заходи.
Нагадаємо, в Україні виявили 5850 нових випадків коронавірусу. Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Івано-Франківській областях.
Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Київ потрапив у "жовту" зону.
Нагадаємо, голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан в коментарі РБК-Україна прогнозував, що спочатку Київ буде в "жовтій" зоні карантину, але через тиждень може опинитися в "помаранчевій", а також пояснив чому.