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Щоб не потрапити в "помаранчеву" зону: Київ проведе ревізію госпітальних баз

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 09:16
Щоб не потрапити в "помаранчеву" зону: Київ проведе ревізію госпітальних баз Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада Києва проведуть ревізію ліжко-місць та госпітальних баз. У місті зростає кількість випадків коронавірусу.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" начальник Головного управління Держспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, за останні три доби спостерігається ріст захворюваності, саме госпіталізації, на 10%.

"Тому сьогодні спостерігаємо прогнозований ріст захворюваності, в тому числі в Києві", - розповів він.

Рубан зазначив, що з метою непотрапляння в "помаранчеву" зону Київ готується проводити ревізію ліжко-місць, госпітальних баз і певні профілактично-епідеміологічні заходи.

Нагадаємо, в Україні виявили 5850 нових випадків коронавірусу. Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Київ потрапив у "жовту" зону.

Нагадаємо, голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан в коментарі РБК-Україна прогнозував, що спочатку Київ буде в "жовтій" зоні карантину, але через тиждень може опинитися в "помаранчевій", а також пояснив чому.

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