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"Пора колоться". Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением сотрудникам за отказ от вакцинации

Автор: Инна Собора

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что все работники городского совета должны быть вакцинированы. В противном случае они будут уволены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Марцинкива в Facebook.

"Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы!.. Даю две недели", - написал мэр Ивано-Франковска.

При этом он подчеркнул, что единственной "отмазкой" при отказе от регистрации может быть справка врача, подтверждающая противопоказания.

"Нравится-не нравится, мы являемся примером для всех. Не хотите вакцинироваться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение", - пригрозил Марцинкив.

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Ивано-ФранковскВакцинация