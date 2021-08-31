"Пора колоться". Мэр Ивано-Франковска пригрозил увольнением сотрудникам за отказ от вакцинации

"Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы!.. Даю две недели", - написал мэр Ивано-Франковска.

При этом он подчеркнул, что единственной "отмазкой" при отказе от регистрации может быть справка врача, подтверждающая противопоказания.

"Нравится-не нравится, мы являемся примером для всех. Не хотите вакцинироваться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение", - пригрозил Марцинкив.