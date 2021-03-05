На пороге "красной" зоны. Закарпатье усиливает карантин, медики предупреждают об угрозе сортировки больных
Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина. Местные власти сегодня решили ввести локальные локдауны, а медики говорят об опасности введения сортировки больных.
Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.
На пороге "красного" карантина
Источники РБК-Украина в Кабмине и Министерстве здравоохранения рассказали сегодня, что Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций завтра может собраться на заседание, чтобы отнести Закарпатье в "красную" зону карантина.
Этому предшествовало заявление директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолия Пшеничного о том, что в области нужно ужесточать карантин, иначе произойдет коллапс медицинской системы. На Закарпатье каждый день растет заболеваемость коронавирусом и сегодня был зафиксирован очередной "антирекорд" - 748 новых случаев.
Медики могут начать сортировать COVID-больных
Главный врач Закарпатской областной больницы, которая принимает больных COVID-19, Юрий Яцын сегодня предупредил об опасности введения сортировки пациентов по сложности протекания болезни.
"То есть, крайне тяжелые пациенты могут не получить надлежащую медицинскую помощь", - пояснил он.
Яцын рассказал, что количество больных в области постоянно растет, а места в больницах постепенно заканчиваются. Например, только на кислородной терапии в закарпатских больницах находятся 110 больных. Вместе с тем уже начинает не хватать врачей.
Posted by Юрий Яцына on Friday, March 5, 2021
Закарпатье вводит локальные локдауны
Закарпатская региональная комиссия ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании решила усилить карантинные ограничения в населенных пунктах со сложной COVID-ситуацией.
Согласно решению региональной комиссии, в населенных пунктах будут введены следующие ограничения:
- запрет работы заведений общественного питания, кроме доставки и работы на вынос;
- запрет работы ТРЦ и других развлекательных заведений;
- запрет работы магазинов, 60% которых отведено для торговли продуктами, топливом, лекарствами, средствами связи, гигиены и бытовой химией, ветпрепаратами, кормами и семенами (по примеру январского локдауна);
- запрет работы учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
- запрет работы спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- запрет на проведение всех массовых мероприятий;
- запрет работы ресторанов в отелях с 11:00 до 6:00 утра, кроме предоставления услуг в гостиничном номере на заказ клиента;
- запрет работы непродовольственных рынков;
- запрет посещения образовательных учреждений, кроме детсадов и начальной школы.
Напомним, недавно премьер Денис Шмыгаль назвал области, которые в ближайшее время могут оказаться в "красной" зоне карантина.