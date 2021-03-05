ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На пороге "красной" зоны. Закарпатье усиливает карантин, медики предупреждают об угрозе сортировки больных

Новина українською → Закарпатская область, Пятница 05 марта 2021 17:37
На пороге "красной" зоны. Закарпатье усиливает карантин, медики предупреждают об угрозе сортировки больных Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина. Местные власти сегодня решили ввести локальные локдауны, а медики говорят об опасности введения сортировки больных.

Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

На пороге "красного" карантина

Источники РБК-Украина в Кабмине и Министерстве здравоохранения рассказали сегодня, что Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций завтра может собраться на заседание, чтобы отнести Закарпатье в "красную" зону карантина.

Этому предшествовало заявление директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолия Пшеничного о том, что в области нужно ужесточать карантин, иначе произойдет коллапс медицинской системы. На Закарпатье каждый день растет заболеваемость коронавирусом и сегодня был зафиксирован очередной "антирекорд" - 748 новых случаев.

Медики могут начать сортировать COVID-больных

Главный врач Закарпатской областной больницы, которая принимает больных COVID-19, Юрий Яцын сегодня предупредил об опасности введения сортировки пациентов по сложности протекания болезни.

"То есть, крайне тяжелые пациенты могут не получить надлежащую медицинскую помощь", - пояснил он.

Яцын рассказал, что количество больных в области постоянно растет, а места в больницах постепенно заканчиваются. Например, только на кислородной терапии в закарпатских больницах находятся 110 больных. Вместе с тем уже начинает не хватать врачей.

Закарпатье вводит локальные локдауны

Закарпатская региональная комиссия ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании решила усилить карантинные ограничения в населенных пунктах со сложной COVID-ситуацией.

Согласно решению региональной комиссии, в населенных пунктах будут введены следующие ограничения:

  • запрет работы заведений общественного питания, кроме доставки и работы на вынос;
  • запрет работы ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • запрет работы магазинов, 60% которых отведено для торговли продуктами, топливом, лекарствами, средствами связи, гигиены и бытовой химией, ветпрепаратами, кормами и семенами (по примеру январского локдауна);
  • запрет работы учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
  • запрет работы спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
  • запрет на проведение всех массовых мероприятий;
  • запрет работы ресторанов в отелях с 11:00 до 6:00 утра, кроме предоставления услуг в гостиничном номере на заказ клиента;
  • запрет работы непродовольственных рынков;
  • запрет посещения образовательных учреждений, кроме детсадов и начальной школы.

Напомним, недавно премьер Денис Шмыгаль назвал области, которые в ближайшее время могут оказаться в "красной" зоне карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Закарпатская область Карантин Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19