На пороге "красной" зоны. Закарпатье усиливает карантин, медики предупреждают об угрозе сортировки больных

Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина. Местные власти сегодня решили ввести локальные локдауны, а медики говорят об опасности введения сортировки больных.

На пороге "красного" карантина

Источники РБК-Украина в Кабмине и Министерстве здравоохранения рассказали сегодня, что Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций завтра может собраться на заседание, чтобы отнести Закарпатье в "красную" зону карантина.

Этому предшествовало заявление директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолия Пшеничного о том, что в области нужно ужесточать карантин, иначе произойдет коллапс медицинской системы. На Закарпатье каждый день растет заболеваемость коронавирусом и сегодня был зафиксирован очередной "антирекорд" - 748 новых случаев.

Медики могут начать сортировать COVID-больных

Главный врач Закарпатской областной больницы, которая принимает больных COVID-19, Юрий Яцын сегодня предупредил об опасности введения сортировки пациентов по сложности протекания болезни.

"То есть, крайне тяжелые пациенты могут не получить надлежащую медицинскую помощь", - пояснил он.

Яцын рассказал, что количество больных в области постоянно растет, а места в больницах постепенно заканчиваются. Например, только на кислородной терапии в закарпатских больницах находятся 110 больных. Вместе с тем уже начинает не хватать врачей.

Закарпатье вводит локальные локдауны

Закарпатская региональная комиссия ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании решила усилить карантинные ограничения в населенных пунктах со сложной COVID-ситуацией.

Согласно решению региональной комиссии, в населенных пунктах будут введены следующие ограничения: