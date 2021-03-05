На порозі "червоної" зони. Закарпаття посилює карантин, медики попереджають про небезпеку сортування хворих
Закарпатська область через погіршення ситуації з коронавірусом опинилася на порозі потрапляння в "червону" зону карантин. Місцева влада сьогодні вирішила ввести локальні локдауни, а медики говорять про небезпеку введення сортування хворих.
Більше про ситуацію - в матеріалі РБК-Україна.
На порозі "червоного" карантину
Джерела РБК-Україна в Кабміні та Міністерстві охорони здоров'я розповіли сьогодні, що Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій може завтра зібратися на засідання, щоб віднести Закарпаття в "червону" зону карантину.
Цьому передувала заява директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолія Пшеничного про те, що в області потрібно посилювати карантин, інакше станеться колапс медичної системи. На Закарпатті щодня росте захворюваність на коронавірус і сьогодні було зафіксовано черговий "антирекорд" - 748 нових випадків.
Медики можуть почати сортувати COVID-хворих
Головний лікар Закарпатської обласної лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, Юрій Яцин сьогодні попередив про небезпеку введення сортування пацієнтів за складністю протікання хвороби.
"Тобто, вкрай важкі пацієнти можуть не отримати належну медичну допомогу", - пояснив він.
Яцин розповів, що кількість хворих в області постійно росте, а місця в лікарнях поступово закінчуються. Наприклад, тільки на кисневій терапії в закарпатських лікарнях перебуває 110 хворих. Разом з тим вже починає не вистачати лікарів.
Posted by Юрій Яцина on Friday, March 5, 2021
Закарпаття вводить локальні локдауни
Закарпатська регіональна комісія ТЕБ та НС на сьогоднішньому засіданні вирішила посилити карантинні обмеження в населених пунктах зі складною COVID-ситуацією.
Відповідно до рішення регіональної комісії, в населених пунктах будуть введені наступні обмеження:
- заборона роботи закладів громадського харчування, крім доставки та роботи на виніс;
- заборона роботи ТРЦ та інших розважальних закладів;
- заборона роботи магазинів, 60% яких не відведено для торгівлі продуктами, пальним, ліками, засобами зв'язку, гігієни та побутовою хімією, ветпрепаратами, кормами та насінням (за прикладом січневого локдауну);
- заборона роботи закладів культури та проведення культурних масових заходів;
- заборона роботи спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
- заборона проведення всіх масових заходів;
- заборона роботи ресторанів в готелях з 11:00 до 6:00 ранку, крім надання послуг в готельному номері на замовлення клієнта;
- заборона роботи непродовольчих ринків;
- заборона відвідування закладів освіти, крім дитсадків та початкової школи.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр Денис Шмигаль назвав області, які найближчим часом можуть опинитися в "червоній" зоні карантину.