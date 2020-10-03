Пятый президент Украины Петр Порошенко госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Ранее он получил положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.

По ее словам, на сегодня коронавирусом болеет сам Порошенко и одна из их дочерей.

"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, у него сильная воля и он демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко соблюдает прописанный протокол лечения", - отметила Марина Порошенко.

Она также отметила, что за полгода с начала пандемии власть никаких выводов не сделала и сейчас врачи уже на грани истощения, хоть и делают все возможное.

"В больницах не хватает коек для больных коронавирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования. А из специального антиковидного фонда не закуплено даже ни одного аппарата ИВЛ. Пока деньги тратили на все что угодно, кроме медицины, власть полностью потеряла контроль над противодействием пандемии", - заявила она.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Порошенко заболел коронавирусом, у него был положительный тест на COVID-19. Он также заявлял, что будет лечиться дома.

"Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - написал он в своем Facebook.

На сегодня помимо Порошенко болеют еще несколько народных депутатов. В частности, представитель "Слуги народа" Жан Беленюк и глава партии "Голос" Кира Рудык.

В связи с этим Верховная рада ушла на карантин. Следующее пленарное заседание назначено на 20 октября.