Порошенко обнародовал план неотложных мер для борьбы с эпидемией COVID-19

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обнародовал план мероприятий по преодолению эпидемии коронавируса и призвал руководителей государства реально оценить опасность, которая надвигается на Украину.

Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

По словам Порошенко, за семь месяцев эпидемии произошла полная потеря контроля за распространением болезни и, главное, доверия к действиям власти. Как следствие, сейчас Украина - в десятке антилидеров в мире с худшими темпами распространения болезни.

"Государство, по данным Счетной палаты, не закупила ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. В больницах мало лекарств, тестов, пульсоксиметров. Острый дефицит медицинского кислорода. Коечный фонд заполнен на 70%, и много городов на пороге острого дефицита койкомест. Пациенты как минимум 80 процентов расходов оплачивают из собственного кармана. А представьте себе семейного врача, которому некуда положить опасно больного пациента. Водителя скорой, который часами стоит в очереди в приемное отделение", - заявил Порошенко.

Он предостерегает: врачи находятся на грани истощения. Правительство не решило вопрос их страхования, не обеспечило надлежащими средствами защиты.

По мнению Порошенко, план действий власти должен состоять из следующих шагов:

Немедленно позаботиться о защите врачей. Застраховать их, обеспечить костюмами, не задерживать предусмотренные законом трехсотпроцетные доплаты.

На уровне президента и правительства, местной власти разработать и утвердить стратегию дальнейшей борьбы с коронавирусом, рассчитанную как минимум на 2021 год. И должно быть четкое понимание, что эпидемиологические мероприятия должны осуществляться без прекращения экономической активности.

Предоставить отчет Кабмина относительно хищения антиковидных средств. Вернуть в Фонд борьбы с коронавирусом незаконно изъятые оттуда 35 миллиардов. Направить их на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и всего необходимого для больных. НАБУ должно расследовать нецелевое расходование денег.

Сделать тестирование доступным для всех, а не для тех, кто может за это платить бешеные деньги. В первую очередь бесплатно тестировать врачей и учителей.

Возвратить 5 миллиардов, изъятых при секвестре у образования. Направить их на защиту детей и педагогов, на техническое обеспечение дистанционного обучения.

Запустить отечественные линии производства средств индивидуальной защиты высокого качества по максимально низкой цене.

Наконец, в каждой области, городе, общине следует создать локальный фонд противодействия коронавирусу и принять соответствующие программы, рассчитанные не менее, чем на год.

Порошенко также напомнил, что реформа децентрализации дала значительный финансовый ресурс на места, особенно - мэрам Киева, областных центров и других крупных городов. Бюджет был увеличен в разы.

"На них тоже лежит ответственность за здоровье и безопасность граждан. Наступил момент жестко спрашивать и с них, а не валить все только на Зеленского", - резюмирует Порошенко.

Напомним, сегодня Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения почти 3 млрд гривен из COVID-фонда. Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Как писало РБК-Украина, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что отдельный коронавирусный фонд в Украине в следующем году не будут создавать. Его создание не предусмотрено в законопроекте о государственном бюджете Украины на 2021 год.