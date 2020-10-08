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У Порошенко прогнозируют коллапс в больницах Киева из-за вспышки COVID-19

Новина українською → Киев, Четверг 08 октября 2020 18:34
У Порошенко прогнозируют коллапс в больницах Киева из-за вспышки COVID-19 Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Реальное состояние в медицинских учреждениях Киева вызывает серьезное беспокойство. Больницы первой волны переполнены, больницы второй волны тоже находятся на грани заполнения.

Об этом сообщила жена пятого президента Петра Порошенко Марина после посещения Киевской городской клинической больницы №8.

По ее словам, при такой тенденции уже через 10 дней в медицинских учреждениях столицы может наступить полный коллапс.

Она также добавляет, что в течение последних двух недель в Киеве количество тяжелобольных COVID-19 увеличилась почти вдвое и достигло более трех сотен.

Марина Порошенко напомнила, что еще весной Киевсовет выделил около миллиарда гривен для медицинской отрасли столицы.

"За это время уже можно было развернуть больницы третьей волны - подготовить помещение, закупить оборудование и привлечь дополнительных врачей", - считает Марина Порошенко.

Однако, по ее словам, сегодня ситуация с точностью до наоборот.
Помещения не подготовлены и не оборудованы. Врачей не хватает, потому они или болеют, или освобождаются через высокие риски и низкую оплату труда.

"Поэтому мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличение муниципальной надбавки для медицинских работников. А от центральной власти - выплат обещанных 300% к заработной плате медикам, которые лечат больных COVID-19", - заявила Порошенко.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 5 397 новых случаев коронавируса. Это впервые с начала пандемии, когда число новых заболеваний превысило 5 тысяч.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+576) области, Киеве (+422), Одесской (+367), Сумской (+312) и Днепропетровской (+306) областях.

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