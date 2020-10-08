У Порошенка прогнозують колапс в лікарнях Києва через спалах COVID-19

Реальний стан у медичних закладах Києва викликає серйозне занепокоєння. Лікарні першої хвилі переповнені, лікарні другої хвилі теж знаходяться на межі заповнення.

Про це повідомила дружина п'ятого президента Петра Порошенка Марина після відвідування Київської міської клінічної лікарні №8.

За її словами, при такій тенденції вже за 10 днів в медичних закладах столиці може настати повний колапс.

Вона також додає, що протягом останніх двох тижнів у Києві кількість важкохворих на COVID-19 збільшилася майже вдвічі і сягнула понад троє сотень.

Марина Порошенко нагадала, що ще навесні Київрада виділила близько мільярда гривень для медичної галузі столиці.

"За цей час вже можна було розгорнути лікарні третьої хвилі - підготувати приміщення, закупити обладнання та залучити додаткових лікарів", - вважає Марина Порошенко.

Однак, за її словами, сьогодні ситуація з точністю до навпаки.

Приміщення не підготовлені і не обладнані. Лікарів не вистачає, бо вони або хворіють, або звільняються через високі ризики і низьку оплату праці.

"Тому ми вимагаємо від місцевої влади негайного розгортання лікарень третьої хвилі та збільшення муніципальної надбавки для медичних працівників. А від центральної влади - виплат обіцяних 300% до заробітної плати медикам, які лікують хворих на COVID-19", - заявила Порошенко.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Це вперше з початку пандемії, коли кількість нових захворювань перевищило 5 тисяч.

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+576) області, Києві (+422), Одеської (+367), Сумській (+312) і Дніпропетровській (+306) областях.