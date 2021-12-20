UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На портале "Дия" появились новые COVID-сертификаты: какие и как получить

Автор: Дмитрий Кузнецов

На портале "Дия" появились сертификаты о выздоровлении от коронавируса, результате ПЦР-теста и для детей до 12 лет. Опубликована инструкция, как их сгенерировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал приложения "Дия".

Отмечается, что на портале "Дия" теперь можно сгенерировать сертификаты:

  • об отрицательном ПЦР-тесте;
  • о выздоровлении от коронавируса;
  • для детей в возрасте от 12 лет.

Чтобы получить один из этих COVID-сертификатов на портале "Дия" нужно:

  • авторизироваться любым удобным способом;
  • нажать "Услуги" - "Здоровье" - "COVID-сертификаты";
  • выбрать нужный тип сертификата;
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Разработчики напомнили, что COVID-сертификаты с портала "Дия" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.

Напомним, о появлении в приложении "Дия" сертификатов о выздоровлении и результате ПЦР-теста в начале ноября сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусДия