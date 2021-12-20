На портале "Дия" появились новые COVID-сертификаты: какие и как получить

На портале "Дия" появились сертификаты о выздоровлении от коронавируса, результате ПЦР-теста и для детей до 12 лет. Опубликована инструкция, как их сгенерировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал приложения "Дия".
Отмечается, что на портале "Дия" теперь можно сгенерировать сертификаты:
Чтобы получить один из этих COVID-сертификатов на портале "Дия" нужно:
Разработчики напомнили, что COVID-сертификаты с портала "Дия" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.
Напомним, о появлении в приложении "Дия" сертификатов о выздоровлении и результате ПЦР-теста в начале ноября сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.