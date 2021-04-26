ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Португалии впервые с августа нет летальных случаев от COVID

Новина українською → Лиссабон, Понедельник 26 апреля 2021 19:07
В Португалии впервые с августа нет летальных случаев от COVID Фото: эпидемия коронавируса в Португалии идет на спад (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За сутки не зафиксировали ни одного летального случая от коронавируса в Португалии. Это впервые с августа 2020 года.

Об этом пишет местное издание O Minho.

Сообщается, что по данным Главного управления здравоохранения, за последние 24 часа в Португалии не было ни одного случая смерти среди пациентов с COVID-19. До этого единственный день без регистрации летальных случаев был 3 августа 2020 года.

Также сообщается, что за сутки подтвердили 196 новых случаев COVID, 84 из них - на севере страны. Под активным наблюдением находятся 498 человек, 365 госпитализированы (+17) и 91 находятся в реанимации (-7).

Напомним, до этого в Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали смертей от COVID. В стране с начала пандемии подтверждено более 800 000 случаев COVID-19, из них более 6 000 летальных

Также сообщалось, что в мире сделали уже больше 1 миллиарда прививок вакцинами от коронавируса. Больше всего инъекций сделали в США. Но стоит отметить, что 58% от количества всех введенных вакцин получили жители только трех стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Португалия COVID-19 Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19