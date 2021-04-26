В Португалии впервые с августа нет летальных случаев от COVID

За сутки не зафиксировали ни одного летального случая от коронавируса в Португалии . Это впервые с августа 2020 года.

Сообщается, что по данным Главного управления здравоохранения, за последние 24 часа в Португалии не было ни одного случая смерти среди пациентов с COVID-19. До этого единственный день без регистрации летальных случаев был 3 августа 2020 года.

Также сообщается, что за сутки подтвердили 196 новых случаев COVID, 84 из них - на севере страны. Под активным наблюдением находятся 498 человек, 365 госпитализированы (+17) и 91 находятся в реанимации (-7).