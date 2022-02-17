Португалия в ближайшие дни отменит большинство COVID-ограничений
Португалия в ближайшие дни намерена отменить большинство ограничений, которые были введены из-за распространения COVID-19. Полностью их снимут в течение пяти недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как заявила государственный министр по делам президентства Мариана Виейра да Силва, в ближайшие дни отменят обязательную изоляцию после контактов с пациентами с COVID, рекомендации по переходу на удаленную работу и ограничения по приему посетителей в учреждениях.
Кроме того, отменят требование иметь отрицательный тест для пропуска на крупные мероприятия, спортивные объекты, в бары и ночные клубы. Также предъявление цифрового COVID-сертификата больше не будет обязательным, за исключением учреждений здравоохранения и при въезде в Португалию.
"Это очень важный момент и еще один шаг к возвращению к нормальной жизни", - добавила Виейра да Силва.
В то же время пока останется требование носить маски в закрытых помещениях, в общественном транспорте и супермаркетах.
Отметим, суточная заболеваемость в Португалии находится на отметке 20 000 новых случаев COVID. Менее месяца назад там фиксировали по 65 000 случаев в сутки.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия снимет большинство COVID-ограничений с 20 марта.
А правительство Нидерландов объявило о снятии всех ограничений, начиная с 25 февраля 2022 года, несмотря на несколько тысяч подтвержденных ежедневных случаев COVID.