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Португалия в ближайшие дни отменит большинство COVID-ограничений

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Лиссабон, Четверг 17 февраля 2022 22:57
Португалия в ближайшие дни отменит большинство COVID-ограничений Фото: Португалия снимает карантинные ограничения (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Португалия в ближайшие дни намерена отменить большинство ограничений, которые были введены из-за распространения COVID-19. Полностью их снимут в течение пяти недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как заявила государственный министр по делам президентства Мариана Виейра да Силва, в ближайшие дни отменят обязательную изоляцию после контактов с пациентами с COVID, рекомендации по переходу на удаленную работу и ограничения по приему посетителей в учреждениях.

Кроме того, отменят требование иметь отрицательный тест для пропуска на крупные мероприятия, спортивные объекты, в бары и ночные клубы. Также предъявление цифрового COVID-сертификата больше не будет обязательным, за исключением учреждений здравоохранения и при въезде в Португалию.

"Это очень важный момент и еще один шаг к возвращению к нормальной жизни", - добавила Виейра да Силва.

В то же время пока останется требование носить маски в закрытых помещениях, в общественном транспорте и супермаркетах.

Отметим, суточная заболеваемость в Португалии находится на отметке 20 000 новых случаев COVID. Менее месяца назад там фиксировали по 65 000 случаев в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия снимет большинство COVID-ограничений с 20 марта.

А правительство Нидерландов объявило о снятии всех ограничений, начиная с 25 февраля 2022 года, несмотря на несколько тысяч подтвержденных ежедневных случаев COVID.

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