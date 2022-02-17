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Португалія в найближчі дні скасує більшість COVID-обмежень

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Лісабон, Четвер 17 лютого 2022 22:57
Португалія в найближчі дні скасує більшість COVID-обмежень Фото: Португалія знімає карантинні обмеження (Matthew Horwood / Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Португалія в найближчі дні має намір скасувати більшість обмежень, які були введені через поширення COVID-19. Повністю їх знімуть протягом п'яти тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як заявила державний міністр у справах президентства Маріана Вієйра да Сілва, в найближчі дні скасують обов'язкову ізоляцію після контактів з пацієнтами з COVID, рекомендації по переходу на віддалену роботу та обмеження щодо прийому відвідувачів в установах.

Крім того, скасують вимогу мати негативний тест для пропуску на великі заходи, спортивні об'єкти, в бари і нічні клуби. Також пред'явлення цифрового COVID-сертифіката більше не буде обов'язковим, за винятком закладів охорони здоров'я і при в'їзді до Португалії.

"Це дуже важливий момент і ще один крок до повернення до нормального життя", - додала Вієйра да Сілва.

У той же час поки залишиться вимога носити маски в закритих приміщеннях, в громадському транспорті і супермаркетах.

Відзначимо, добова захворюваність в Португалії знаходиться на позначці 20 000 нових випадків COVID. Менше місяця тому там фіксували по 65 000 випадків на добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина зніме більшість COVID-обмежень з 20 березня.

А уряд Нідерландів оголосив про зняття всіх обмежень, починаючи з 25 лютого 2022 року, незважаючи на кілька тисяч підтверджених щоденних випадків COVID.

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