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Португалия будет требовать тесты на COVID-19 от всех приезжих

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Португалия, Пятница 26 ноября 2021 05:26
Португалия будет требовать тесты на COVID-19 от всех приезжих Фото: Португалия будет требовать тесты на COVID-19 от всех приезжих (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Португалия будет требовать отрицательные тесты на коронавирус от всех путешественников, въезжающих в страну. Соответствующее решение приняло правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Антонио Коста заявил, что теперь всем пассажирам, прибывающим в страну, нужно будет показать отрицательный результат теста.

"Неважно, насколько успешной была вакцинация, мы должны знать, что вступаем в фазу повышенного риска", - заявило он.

Он отметил, что новые правила связаны с ростом заболеваемости в странах Евросоюза.

"Мы наблюдаем значительный рост в ЕС, а Португалия не является островом", - добавил он.

Отметим, что в Португалии показатели вакцинации населения достаточно высокие. Около 87% населения Португалии, а это более 10 миллионов человек, полностью вакцинированы от коронавируса. Это позволило стране снять большинство ограничений,

Напомним, что Франция также ужесточает правила въезда. От путешественников будут требовать отрицательные тесты на коронавирус.

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