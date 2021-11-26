Португалия будет требовать тесты на COVID-19 от всех приезжих

Португалия будет требовать отрицательные тесты на коронавирус от всех путешественников, въезжающих в страну. Соответствующее решение приняло правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Премьер-министр Антонио Коста заявил, что теперь всем пассажирам, прибывающим в страну, нужно будет показать отрицательный результат теста.

"Неважно, насколько успешной была вакцинация, мы должны знать, что вступаем в фазу повышенного риска", - заявило он.

Он отметил, что новые правила связаны с ростом заболеваемости в странах Евросоюза.

"Мы наблюдаем значительный рост в ЕС, а Португалия не является островом", - добавил он.