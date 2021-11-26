Португалия будет требовать тесты на COVID-19 от всех приезжих
Португалия будет требовать отрицательные тесты на коронавирус от всех путешественников, въезжающих в страну. Соответствующее решение приняло правительство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Антонио Коста заявил, что теперь всем пассажирам, прибывающим в страну, нужно будет показать отрицательный результат теста.
"Неважно, насколько успешной была вакцинация, мы должны знать, что вступаем в фазу повышенного риска", - заявило он.
Он отметил, что новые правила связаны с ростом заболеваемости в странах Евросоюза.
"Мы наблюдаем значительный рост в ЕС, а Португалия не является островом", - добавил он.
Отметим, что в Португалии показатели вакцинации населения достаточно высокие. Около 87% населения Португалии, а это более 10 миллионов человек, полностью вакцинированы от коронавируса. Это позволило стране снять большинство ограничений,
Напомним, что Франция также ужесточает правила въезда. От путешественников будут требовать отрицательные тесты на коронавирус.