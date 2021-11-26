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Португалія вимагатиме тести на COVID-19 від усіх приїжджих

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Португалія, П'ятниця 26 листопада 2021 05:26
Португалія вимагатиме тести на COVID-19 від усіх приїжджих Фото: Португалія вимагатиме тести на COVID-19 від усіх приїжджих (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Португалія буде вимагати негативні тести на коронавірус від усіх мандрівників, що в'їжджають в країну. Відповідне рішення прийняв уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Антоніо Коста заявив, що тепер всім пасажирам, які прибувають в країну, потрібно буде показати негативний результат тесту.

"Неважливо, наскільки успішною була вакцинація, ми повинні знати, що вступаємо у фазу підвищеного ризику", - заявило він.

Він зазначив, що нові правила пов'язані зі зростанням захворюваності в країнах Євросоюзу.

"Ми спостерігаємо значне зростання в ЄС, а Португалія не є островом", - додав він.

Відзначимо, що в Португалії показники вакцинації населення досить високі. Близько 87% населення Португалії, а це понад 10 мільйонів осіб, повністю вакциновані від коронавірусу. Це дозволило країні зняти більшість обмежень,

Нагадаємо, що Франція також посилює правила в'їзду. Від мандрівників вимагатимуть негативні тести на коронавірус.

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