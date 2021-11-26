Португалія вимагатиме тести на COVID-19 від усіх приїжджих

Португалія буде вимагати негативні тести на коронавірус від усіх мандрівників, що в'їжджають в країну. Відповідне рішення прийняв уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прем'єр-міністр Антоніо Коста заявив, що тепер всім пасажирам, які прибувають в країну, потрібно буде показати негативний результат тесту.

"Неважливо, наскільки успішною була вакцинація, ми повинні знати, що вступаємо у фазу підвищеного ризику", - заявило він.

Він зазначив, що нові правила пов'язані зі зростанням захворюваності в країнах Євросоюзу.

"Ми спостерігаємо значне зростання в ЄС, а Португалія не є островом", - додав він.