ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Португалия продлит COVID-ограничения после рождественских праздников

Новина українською →
Португалия, Четверг 16 декабря 2021 15:28
Португалия продлит COVID-ограничения после рождественских праздников Фото: Португалия продлит карантинные ограничения (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Власти Португалии заявили, что продлят пограничный контроль из-за ситуации с коронавирусом после 9 января. Таким образом в стране хотят ограничить распространение варианта "Омикрона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр Португалии Антониу Коста заявил, что пограничный контроль в стране будет продлен сверх запланированной даты. Потому после 9 января следующего года все туристы и жители страны, которые прибудут в Португалию, должны будут показать отрицательный тест на коронавирус. Раньше это не требовалось для людей, вакцинированных двумя дозами.

Кроме того, полеты для граждан из некоторых южноафриканских стран были запрещены. Это ограничения также могут продлить.

В среду, 15 декабря, в стране было зарегистрировано 5 800 новых случаев заболевания COVID, что на 54% больше, чем 3 773 случая в среду три недели назад.

Еще 11 человек умерли за сутки от коронавируса. В результате общее число смертей от COVID-19 в Португалии достигло 18 698 человек.

Напомним, правительство Португалии приняло решение изменить условия въезда для украинских путешественников. Теперь при въезде в страну необходимо предоставить негативный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19, а также сертификат о полном курсе вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе