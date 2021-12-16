Португалия продлит COVID-ограничения после рождественских праздников

Власти Португалии заявили, что продлят пограничный контроль из-за ситуации с коронавирусом после 9 января. Таким образом в стране хотят ограничить распространение варианта "Омикрона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Премьер-министр Португалии Антониу Коста заявил, что пограничный контроль в стране будет продлен сверх запланированной даты. Потому после 9 января следующего года все туристы и жители страны, которые прибудут в Португалию, должны будут показать отрицательный тест на коронавирус. Раньше это не требовалось для людей, вакцинированных двумя дозами.

Кроме того, полеты для граждан из некоторых южноафриканских стран были запрещены. Это ограничения также могут продлить.

В среду, 15 декабря, в стране было зарегистрировано 5 800 новых случаев заболевания COVID, что на 54% больше, чем 3 773 случая в среду три недели назад.

Еще 11 человек умерли за сутки от коронавируса. В результате общее число смертей от COVID-19 в Португалии достигло 18 698 человек.