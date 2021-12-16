Португалія продовжить COVID-обмеження після різдвяних свят

Влада Португалії заявила, що продовжить прикордонний контроль через ситуацію з коронавірусом після 9 січня. Таким чином у країні хочуть обмежити поширення варіанта "Омікрону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста заявив, що прикордонний контроль у країні буде продовжено понад заплановану дату. Тому після 9 січня наступного року всі туристи та жителі країни, які прибудуть до Португалії, мають показати негативний тест на коронавірус. Раніше це не було потрібно для людей, вакцинованих двома дозами.

Крім того, польоти для громадян із деяких південноафриканських країн були заборонені. Ці обмеження також можуть продовжити.

У середу, 15 грудня, у країні було зареєстровано 5 800 нових випадків захворювання на COVID, що на 54% більше, ніж було три тижні тому.

Ще 11 людей померло за добу від коронавірусу. В результаті загальна кількість смертей від COVID-19 в Португалії досягла 18 698 осіб.