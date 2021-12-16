ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Португалія продовжить COVID-обмеження після різдвяних свят

Новость на русском →
Португалія , Четвер 16 грудня 2021 15:28
Португалія продовжить COVID-обмеження після різдвяних свят Фото: Португалія продовжить карантинні обмеження (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Влада Португалії заявила, що продовжить прикордонний контроль через ситуацію з коронавірусом після 9 січня. Таким чином у країні хочуть обмежити поширення варіанта "Омікрону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста заявив, що прикордонний контроль у країні буде продовжено понад заплановану дату. Тому після 9 січня наступного року всі туристи та жителі країни, які прибудуть до Португалії, мають показати негативний тест на коронавірус. Раніше це не було потрібно для людей, вакцинованих двома дозами.

Крім того, польоти для громадян із деяких південноафриканських країн були заборонені. Ці обмеження також можуть продовжити.

У середу, 15 грудня, у країні було зареєстровано 5 800 нових випадків захворювання на COVID, що на 54% більше, ніж було три тижні тому.

Ще 11 людей померло за добу від коронавірусу. В результаті загальна кількість смертей від COVID-19 в Португалії досягла 18 698 осіб.

Нагадаємо, уряд Португалії ухвалив рішення змінити умови в'їзду для українських мандрівників. Тепер при в'їзді в країну необхідно надати негативний тест ПЛР або антиген-тест на COVID-19, а також сертифікат про повний курс вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Португалия Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус