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Последние выходные январского локдауна: как и что будет работать

Новина українською → Киев, Пятница 22 января 2021 10:45
Последние выходные январского локдауна: как и что будет работать Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

С 8 по 25 января в Украине действуют жесткие карантинные ограничения. На этих выходных - 23 и 24 января - еще будет действовать локдаун, что запрещено - в материале РБК-Украина.

Что запрещено:

  • работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос);
  • кинотеатров, театров;
  • фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;
  • ТРЦ (разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);
  • торговля непродовольственными товарами (работа непродовольственных рынков);
  • развлекательные, спортивные или культурные массовые мероприятия;
  • посещение всех учебных заведений любой формы собственности, кроме детских садов.

Что разрешено:

  • работа общественного транспорта (заполненность согласно количеству сидячих мест);
  • междугородное и международное авто- авиа- и железнодорожное сообщение;
  • продуктовые магазины;
  • магазины с товарами личной гигиены и бытовой химией;
  • аптеки и ветаптеки;
  • торговля кормом для животных;
  • банки;
  • почтовые операторы;
  • АЗС (без зон питания);
  • отели (зоны общего питания будут работать только с 6:00 до 11:00)

После локдауна начинает действовать адаптивный карантин, который, в частности, позволяет работу кафе и ресторанов.

Напомним, Максим Степанов сделал заявление, что Украине удалось сбить волну коронавируса.

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