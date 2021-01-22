Останні вихідні січневого локдауна: як і що буде працювати

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

З 8 по 25 січня в Україні діють жорсткі карантинні обмеження. На цих вихідних - 23 та 24 січня - ще буде діяти локдаун, що заборонено - в матеріалі РБК-Україна.

Що заборонено:

робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки і замовлень на винос);

кінотеатрів, театрів;

фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

ТРЦ (дозволена торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);

торгівля непродовольчими товарами (робота непродовольчих ринків);

розважальні, спортивні або культурні масові заходи;

відвідування всіх навчальних закладів будь-якої форми власності, крім дитячих садків.

Що дозволено:

робота громадського транспорту (заповненість відповідно до кількості сидячих місць);

міжміське і міжнародне авто- авіа- і залізничне сполучення;

продуктові магазини;

магазини з товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

аптеки та ветаптеки;

торгівля кормом для тварин;

банки;

поштові оператори;

АЗС (без зон харчування);

готелі (зони загального харчування працюватимуть тільки з 6:00 до 11:00).

Після локдауну починає діяти адаптивний карантин, який, зокрема, дозволяє роботу кафе та ресторанів.

Нагадаємо, Максим Степанов зробив заяву, що Україні вдалось збити хвилю коронавірусу.