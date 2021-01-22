Останні вихідні січневого локдауна: як і що буде працювати
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
З 8 по 25 січня в Україні діють жорсткі карантинні обмеження. На цих вихідних - 23 та 24 січня - ще буде діяти локдаун, що заборонено - в матеріалі РБК-Україна.
Що заборонено:
- робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки і замовлень на винос);
- кінотеатрів, театрів;
- фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;
- ТРЦ (дозволена торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);
- торгівля непродовольчими товарами (робота непродовольчих ринків);
- розважальні, спортивні або культурні масові заходи;
- відвідування всіх навчальних закладів будь-якої форми власності, крім дитячих садків.
Що дозволено:
- робота громадського транспорту (заповненість відповідно до кількості сидячих місць);
- міжміське і міжнародне авто- авіа- і залізничне сполучення;
- продуктові магазини;
- магазини з товарами особистої гігієни та побутовою хімією;
- аптеки та ветаптеки;
- торгівля кормом для тварин;
- банки;
- поштові оператори;
- АЗС (без зон харчування);
- готелі (зони загального харчування працюватимуть тільки з 6:00 до 11:00).
Після локдауну починає діяти адаптивний карантин, який, зокрема, дозволяє роботу кафе та ресторанів.
Нагадаємо, Максим Степанов зробив заяву, що Україні вдалось збити хвилю коронавірусу.