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Последствия пандемии. Минздрав допускает всплеск "недовыявленных" болезней через 3-5 лет

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 15:11
Последствия пандемии. Минздрав допускает всплеск "недовыявленных" болезней через 3-5 лет Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения предполагают возможный всплеск "недовыявленных" болезней из-за влияния эпидемии коронавируса. Ожидается, что через 3-5 лет их количество может резко увеличиться и быть уже не на начальных стадиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко во время часа вопросов к правительству в Раде.

По словам Ляшко, ведомство разрешило проводить профилактические медицинские осмотры, "поскольку эпидемия COVID-19 значительно влияет и на другие болезни".

Он пояснил, что речь идет об инфекционных болезнях, онкологических и о других болезнях, которые из-за пандемии COVID-19 в Украине "могут быть недовыявлены".

"Поэтому система здравоохранения готовится к тому, что за эти два года, когда мы находимся в карантинных ограничениях, у нас значительно вырастет лет через 3-5 количество других болезней, которые будут проявляться не на начальных, а на других стадиях развития болезни, что будет намного труднее вылечить и гораздо дороже для экономики страны", - рассказал Ляшко.

Напомним, в 2021 году в Украине зарегистрировали больше всего смертей от болезней сердца, инсульта, рака и COVID-19.

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