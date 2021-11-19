Последствия пандемии. Минздрав допускает всплеск "недовыявленных" болезней через 3-5 лет

В Министерстве здравоохранения предполагают возможный всплеск "недовыявленных" болезней из-за влияния эпидемии коронавируса. Ожидается, что через 3-5 лет их количество может резко увеличиться и быть уже не на начальных стадиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко во время часа вопросов к правительству в Раде.

По словам Ляшко, ведомство разрешило проводить профилактические медицинские осмотры, "поскольку эпидемия COVID-19 значительно влияет и на другие болезни".

Он пояснил, что речь идет об инфекционных болезнях, онкологических и о других болезнях, которые из-за пандемии COVID-19 в Украине "могут быть недовыявлены".

"Поэтому система здравоохранения готовится к тому, что за эти два года, когда мы находимся в карантинных ограничениях, у нас значительно вырастет лет через 3-5 количество других болезней, которые будут проявляться не на начальных, а на других стадиях развития болезни, что будет намного труднее вылечить и гораздо дороже для экономики страны", - рассказал Ляшко.