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Наслідки пандемії. МОЗ допускає сплеск "недовиявлених" хвороб через 3-5 років

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 15:11
Наслідки пандемії. МОЗ допускає сплеск "недовиявлених" хвороб через 3-5 років Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я припускають можливий сплеск "недовиявлених" хвороб через вплив епідемії коронавірусу. Очікується, що через 3-5 років їх кількість може різко збільшитися і бути вже не на початкових стадіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка під час години запитань до уряду в Раді.

За словами Ляшка, відомство дозволило проводити профілактичні медичні огляди, "оскільки епідемія COVID-19 значно впливає і на інші хвороби".

Він пояснив, що мова йде про інфекційні хвороби, онкологічні та про інші хвороби, які через пандемію COVID-19 в Україні "можуть бути недовиявленні".

"Тому система охорони здоров’я готується до того, що за ці два роки, коли ми перебуваємо в карантинних обмеженнях, у нас значно збільшиться років через 3-5 кількість інших хвороб, які виявлятимуться не на початкових, а на інших стадіях розвитку хвороби, що буде набагато важче вилікувати і набагато дорожче для економіки країни", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні зареєстрували найбільше смертей від хвороб серця, інсульту, раку та COVID-19.

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