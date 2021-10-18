Постковидный синдром может длится год: симптомы

Люди, которые заболели коронавирусом и при этом не были вакцинированы чаще переносят постковидный синдром. Он может длиться от месяца до года и имеет ряд симптомов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Евгения Черенка во время брифинга.

"У людей, которые естественным путем перенесли коронавирусную инфекцию (не были вакцинированы), часто наблюдается так называемый постковидный синдром. Он может проявляться месяцы, полгода, год после перенесенной болезни", - рассказал Черенок.

По его словам, симптомами постковидного синдрома могут быть:

затруднение дыхания,

нарушение сна,

одышка,

трудности при концентрации внимания и т. д.

"Поэтому лучше прививаться и не допускать этой патологии", - резюмировал Черенок.