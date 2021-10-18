ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Постковідний синдром може тривати рік: симптоми

Новость на русском →
Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 10:15
Постковідний синдром може тривати рік: симптоми Фото: постковідний синдром може тривати рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Люди, які захворіли на коронавірус і при цьому не були вакциновані частіше хворіють на постковідний синдром. Він може тривати від місяця до року та має низку симптомів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Євгенія Черенка під час брифінгу.

"У людей, які природним шляхом перенесли коронавірусну інфекцію (не були вакциновані), часто спостерігається так званий постковідний синдром. Він може проявлятися місяці, півроку, рік після перенесеної хвороби", - розповів Черенок.

За його словами, симптомами постковідного синдрому можуть бути:

  • утруднення дихання,
  • порушення сну,
  • задишка,
  • труднощі при концентрації уваги і т. д.

"Тому краще щепитися і не допускати цієї патології", - резюмував Черенок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Пандемія коронавірусу Постковідний синдром
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус