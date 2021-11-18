ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Постковидный синдром: эксперты назвали симптомы и способы восстановления

Новина українською →
Украина, Четверг 18 ноября 2021 16:40
Постковидный синдром: эксперты назвали симптомы и способы восстановления Фото: эксперты рассказали о постковидном синдроме (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Многие люди, которые переболели коронавирусом, сталкиваются с постковидным синдромом - симптомами, которые еще определенное время не проходят после выздоровления. Такие признаки болезни невозможно объяснить никаким диагнозом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook.

Постковидный синдром или длительный ковид может наблюдаться у пациента, переболевшего COVID-19, еще 5 или 12 недель, а в некоторіх случаях и дольше.

"Британские исследования указывают, что у каждого пятого человека с положительным тестом постковидный синдром может длиться в течение 5 недель, у каждого десятого - в течение 12 недель", - говорится в исследовании.

Постковидный синдром характеризуется длительным восстановление после инфицирования, а также различными клиническими проявлениями:

  • слабость,
  • истощение,
  • длительный кашель,
  • одышка,
  • потеря вкуса и обоняния,
  • нарушение сна и сознания,
  • тревожность,
  • депрессия,
  • головная боль,
  • суставной синдром,
  • выпадение волос,
  • расстройства эндокринной системы и т.д.

Пока нет исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного синдрома. Их спектр широк и постоянно обновляется и дополняется.

Также эксперты рассказали, как восстановиться после перенесенного COVID-19. Для этого необходимо учитывать разное течение заболевания и индивидуальные особенности каждого пациента.

Среди советов, которые дают специалисты: соблюдение режима сна и сбалансированного питания, умеренная физическая активность, упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей, прогулки на свежем воздухе.

"Также следует обращать внимание на лечение проявлений хронических болезней, если таковые имеют место быть. Следует консультироваться с семейным врачом по поводу своего состояния. Не стесняйтесь поделиться своими тревогами или обсудить жалобы и симптомы, которые возникли у вас после заболевания COVID-19", - пишет пресс-службу Минздрава.

Напомним, коронавирус и грипп имеют общие симптомы, но эти два заболевания отличаются. Поставить окончательный диагноз и назначить правильную схему лечения может только врач.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе