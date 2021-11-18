Постковидный синдром: эксперты назвали симптомы и способы восстановления

Многие люди, которые переболели коронавирусом, сталкиваются с постковидным синдромом - симптомами, которые еще определенное время не проходят после выздоровления. Такие признаки болезни невозможно объяснить никаким диагнозом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook .

Постковидный синдром или длительный ковид может наблюдаться у пациента, переболевшего COVID-19, еще 5 или 12 недель, а в некоторіх случаях и дольше.

"Британские исследования указывают, что у каждого пятого человека с положительным тестом постковидный синдром может длиться в течение 5 недель, у каждого десятого - в течение 12 недель", - говорится в исследовании.

Постковидный синдром характеризуется длительным восстановление после инфицирования, а также различными клиническими проявлениями:

слабость,

истощение,

длительный кашель,

одышка,

потеря вкуса и обоняния,

нарушение сна и сознания,

тревожность,

депрессия,

головная боль,

суставной синдром,

выпадение волос,

расстройства эндокринной системы и т.д.

Пока нет исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного синдрома. Их спектр широк и постоянно обновляется и дополняется.

Также эксперты рассказали, как восстановиться после перенесенного COVID-19. Для этого необходимо учитывать разное течение заболевания и индивидуальные особенности каждого пациента.

Среди советов, которые дают специалисты: соблюдение режима сна и сбалансированного питания, умеренная физическая активность, упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей, прогулки на свежем воздухе.

"Также следует обращать внимание на лечение проявлений хронических болезней, если таковые имеют место быть. Следует консультироваться с семейным врачом по поводу своего состояния. Не стесняйтесь поделиться своими тревогами или обсудить жалобы и симптомы, которые возникли у вас после заболевания COVID-19", - пишет пресс-службу Минздрава.