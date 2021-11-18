Постковідний синдром: експерти назвали симптоми та способи відновлення

Багато людей, які перехворіли на коронавірус, стикаються з постковідним синдромом - симптомами, які ще певний час не проходять після одужання. Такі ознаки хвороби неможливо пояснити ніяким діагнозом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ у Facebook .

Постковідний синдром або тривалий ковід може спостерігатися у пацієнта, який перехворів на COVID-19, ще 5 або 12 тижнів, а в деяких випадках і довше.

"Британські дослідження вказують, що у кожної п'ятої людини з позитивним тестом постковідний синдром може тривати протягом 5 тижнів, у кожної десятої - протягом 12 тижнів", - йдеться у дослідженні.

Постковідний синдром характеризується тривалим відновленням після інфікування, а також різними клінічними проявами:

слабкість,

виснаження,

тривалий кашель,

задишка,

втрата смаку та нюху,

порушення сну та свідомості,

тривожність,

депресія,

головний біль,

суглобовий синдром,

випадання волосся,

розлади ендокринної системи та ін.

Поки що немає вичерпного переліку симптомів і станів, характерних для постковідного синдрому. Їх спектр широкий і постійно оновлюється та доповнюється.

Також експерти розповіли, як відновитися після перенесеного COVID-19. Для цього необхідно враховувати різний перебіг захворювання та індивідуальні особливості кожного пацієнта.

Серед порад, які дають фахівці: дотримання режиму сну та збалансованого харчування, помірна фізична активність, вправи для тренування мозку та когнітивних здібностей, прогулянки на свіжому повітрі.

"Також слід звертати увагу на лікування проявів хронічних хвороб, якщо такі мають місце. Слід консультуватися з сімейним лікарем щодо свого стану. Не соромтеся поділитися своїми тривогами або обговорити скарги та симптоми, які виникли у вас після захворювання на COVID-19", - пише прес-службу МОЗ.