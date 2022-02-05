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Постковидный синдром: что это такое и как его преодолеть

Новина українською →
Украина, Суббота 05 февраля 2022 15:43
Постковидный синдром: что это такое и как его преодолеть Фото: что такое постковидный синдром и как его преодолеть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

После того как человек переболел COVID-19 некоторые симптомы могут оставаться в течении продолжительного времени, которые могут продолжать негативно влиять на человека. Это явление получило название постковидный синдром.

Подробнее о симптомах постковидного синдрома и как его преодолеть - в материале РБК-Украина.

Постковидный синдром может возникнуть даже у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно или в легкой форме, включая молодых людей и детей.

При этом такой диагноз могут поставить только в том случае, если пациент не имеет других заболеваний, которые могли бы объяснить появившиеся нарушения.

Симптомы постковидного синдрома

У постковидного синдрома довольно много симптомов, однако основными из них являются:

  • слабость,
  • истощение,
  • продолжительный кашель,
  • одышка,
  • потеря обоняния и вкуса,
  • нарушение сна,
  • тревожность,
  • нарушение сна,
  • депрессия,
  • головная боль,
  • суставный синдром,
  • выпадение волос.

Симптомы могут присутствовать у человека от 5 до 12 недель и дольше после перенесенной болезни. Однако в некоторых случаях синдром может продолжаться до года.

Как преодолеть постковидный синдром

Для того чтобы преодолеть синдром, врачи рекомендуют придерживаться общих правил здорового образа жизни. В частности,

  • нормализовать сон и спать не менее 7-8 часов в сутки,
  • сбалансировано питаться,
  • делать физические упражнения,
  • больше гулять на свежем воздухе,
  • делать упражнения для тренировок мозга и когнитивных способностей.

Напомним, ученные США считают, что коронавирус может несколько месяцев оставаться в организме человека.

Больше о так называемом "затяжном COVID" вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он угрожает".

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