Постковидный синдром: что это такое и как его преодолеть
После того как человек переболел COVID-19 некоторые симптомы могут оставаться в течении продолжительного времени, которые могут продолжать негативно влиять на человека. Это явление получило название постковидный синдром.
Подробнее о симптомах постковидного синдрома и как его преодолеть - в материале РБК-Украина.
Постковидный синдром может возникнуть даже у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно или в легкой форме, включая молодых людей и детей.
При этом такой диагноз могут поставить только в том случае, если пациент не имеет других заболеваний, которые могли бы объяснить появившиеся нарушения.
Симптомы постковидного синдрома
У постковидного синдрома довольно много симптомов, однако основными из них являются:
- слабость,
- истощение,
- продолжительный кашель,
- одышка,
- потеря обоняния и вкуса,
- нарушение сна,
- тревожность,
- нарушение сна,
- депрессия,
- головная боль,
- суставный синдром,
- выпадение волос.
Симптомы могут присутствовать у человека от 5 до 12 недель и дольше после перенесенной болезни. Однако в некоторых случаях синдром может продолжаться до года.
Как преодолеть постковидный синдром
Для того чтобы преодолеть синдром, врачи рекомендуют придерживаться общих правил здорового образа жизни. В частности,
- нормализовать сон и спать не менее 7-8 часов в сутки,
- сбалансировано питаться,
- делать физические упражнения,
- больше гулять на свежем воздухе,
- делать упражнения для тренировок мозга и когнитивных способностей.
Напомним, ученные США считают, что коронавирус может несколько месяцев оставаться в организме человека.
Больше о так называемом "затяжном COVID" вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он угрожает".