Постковідний синдром: що це таке і як його подолати

Після того як людина перехворіла COVID-19 деякі симптоми можуть залишатися протягом тривалого часу, які можуть продовжувати негативно впливати на людину. Це явище отримало назву постковідний синдром.

Детальніше про симптоми постковідного синдрому і як його подолати - в матеріалі РБК-Україна .

Постковідний синдром може виникнути навіть у тих, хто перехворів на коронавірус безсимптомно або в легкій формі, включаючи молодих людей і дітей.

При цьому такий діагноз можуть поставити тільки в тому випадку, якщо пацієнт не має інших захворювань, які могли б пояснити з'явилися порушення.

Симптоми постковідного синдрому

У постковідного синдрому досить багато симптомів, проте основними з них є:

слабкість,

виснаження,

тривалий кашель,

задишка,

втрата нюху і смаку,

порушення сну,

тривожність,

порушення сну,

депресія,

головний біль,

суглобовий синдром,

випадання волосся.

Симптоми можуть бути присутніми у людини від 5 до 12 тижнів і довше після перенесеної хвороби. Однак в деяких випадках синдром може тривати до року.

Як подолати постковідний синдром

Для того, щоб подолати синдром, лікарі рекомендують дотримуватися загальних правил здорового способу життя. Зокрема,