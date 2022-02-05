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Постковідний синдром: що це таке і як його подолати

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Україна, Субота 05 лютого 2022 15:43
Постковідний синдром: що це таке і як його подолати Фото: що таке постковідний синдром і як його подолати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Після того як людина перехворіла COVID-19 деякі симптоми можуть залишатися протягом тривалого часу, які можуть продовжувати негативно впливати на людину. Це явище отримало назву постковідний синдром.

Детальніше про симптоми постковідного синдрому і як його подолати - в матеріалі РБК-Україна.

Постковідний синдром може виникнути навіть у тих, хто перехворів на коронавірус безсимптомно або в легкій формі, включаючи молодих людей і дітей.

При цьому такий діагноз можуть поставити тільки в тому випадку, якщо пацієнт не має інших захворювань, які могли б пояснити з'явилися порушення.

Симптоми постковідного синдрому

У постковідного синдрому досить багато симптомів, проте основними з них є:

  • слабкість,
  • виснаження,
  • тривалий кашель,
  • задишка,
  • втрата нюху і смаку,
  • порушення сну,
  • тривожність,
  • порушення сну,
  • депресія,
  • головний біль,
  • суглобовий синдром,
  • випадання волосся.

Симптоми можуть бути присутніми у людини від 5 до 12 тижнів і довше після перенесеної хвороби. Однак в деяких випадках синдром може тривати до року.

Як подолати постковідний синдром

Для того, щоб подолати синдром, лікарі рекомендують дотримуватися загальних правил здорового способу життя. Зокрема,

  • нормалізувати сон і спати не менше 7-8 годин на добу,
  • збалансовано харчуватися,
  • робити фізичні вправи,
  • більше гуляти на свіжому повітрі,
  • робити вправи для тренувань мозку і когнітивних здібностей.

Нагадаємо, вчені США вважають, що коронавірус може декілька місяців залишатися в організмі людини.

Більше про так званий "затяжний COVID" ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує".

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