Постковідний синдром: що це таке і як його подолати
Після того як людина перехворіла COVID-19 деякі симптоми можуть залишатися протягом тривалого часу, які можуть продовжувати негативно впливати на людину. Це явище отримало назву постковідний синдром.
Детальніше про симптоми постковідного синдрому і як його подолати - в матеріалі РБК-Україна.
Постковідний синдром може виникнути навіть у тих, хто перехворів на коронавірус безсимптомно або в легкій формі, включаючи молодих людей і дітей.
При цьому такий діагноз можуть поставити тільки в тому випадку, якщо пацієнт не має інших захворювань, які могли б пояснити з'явилися порушення.
Симптоми постковідного синдрому
У постковідного синдрому досить багато симптомів, проте основними з них є:
- слабкість,
- виснаження,
- тривалий кашель,
- задишка,
- втрата нюху і смаку,
- порушення сну,
- тривожність,
- порушення сну,
- депресія,
- головний біль,
- суглобовий синдром,
- випадання волосся.
Симптоми можуть бути присутніми у людини від 5 до 12 тижнів і довше після перенесеної хвороби. Однак в деяких випадках синдром може тривати до року.
Як подолати постковідний синдром
Для того, щоб подолати синдром, лікарі рекомендують дотримуватися загальних правил здорового способу життя. Зокрема,
- нормалізувати сон і спати не менше 7-8 годин на добу,
- збалансовано харчуватися,
- робити фізичні вправи,
- більше гуляти на свіжому повітрі,
- робити вправи для тренувань мозку і когнітивних здібностей.
Нагадаємо, вчені США вважають, що коронавірус може декілька місяців залишатися в організмі людини.
Більше про так званий "затяжний COVID" ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує".