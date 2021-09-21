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Потенциальные кандидаты. Эксперт назвал четыре региона, которым грозит "красная" зона карантина

Автор: Валерия Полищук

Четырем регионам грозит попадание в "красную" зону адаптивного карантина. В частности, Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

"В зоне риска также находятся остальные области. Это и западная Украина, а также Харьковская, Луганская область, которая снова возобновила большие темпы роста заболеваемости, Житомирская область и из западных регионов наиболее критическую динамику показывает - Львовская область. Эти четыре области - потенциальные кандидаты на вхождение в "красный" уровень", - заявил он.

Ганиченко подчеркнул, что попадание в "красную" зону регионов ожидается не на ближайшей неделе.

"В течение 2-3 недель. Мы можем говорить о потенциальном вхождении в "красный" уровень", - добавил он.

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Карантин