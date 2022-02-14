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Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 12:38
Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается Фото: с 14 февраля люди от 60 лет могут потратить "ковидную тысячу" на коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

С сегодняшнего дня, 14 февраля в Украине одна из категорий украинцев может тратить "ковидную тысячу" за пройденный курс вакцинации. Речь идет о людях от 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Отныне люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств "єПідтримки". Срок, когда вы можете потратить 1 000 грн, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9", - написал министр.

Как получить"кузнечную тысячу"

  • иметь зеленый COVID-сертификат о вакцинации
  • подать заявку на выплату, открыв специальную карточку в одном из банков-партнеров
  • в приложении "Дія" нажать "услуги", єПідтримка" и "Получить помощь".

Отметим, Кабинет Министров разрешил тратить средства на коммуналку по программе "єПідтримка" и лицам с инвалидностью.

Напомним, Кабинет министров расширил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и дополнил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги.

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