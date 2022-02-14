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Витратити "ковідну тисячу" на комуналку можна від сьогодні: кого це стосується

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 12:38
Витратити "ковідну тисячу" на комуналку можна від сьогодні: кого це стосується Фото: з 14 лютого люди від 60 років можуть витратити "ковідну тисячу" на комуналку
Автор: Марія Кучерявець

Від сьогодні, 14 лютого в Україні одна з категорій українців може витрачати "ковідну тисячу" за пройдений курс вакцинації. Мова йде про людей від 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Від сьогодні люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів "єПідтримки". Термін, коли ви можете витратити 1 000 грн, теж збільшився. Уже не 4 місяці, а 9", - написав міністр.

Як отримати "ковідну тисячу"

  • мати зелений COVID-сертифікат про вакцинацію
  • подати заявку на виплату, відкривши спеціальну картку в одному з банків-партнерів
  • в застосунку "Дія" натиснути "Послуги", "єПідтримка" та "Отримати допомогу".

Зазначимо, Кабінет міністрів дозволив витрачати кошти на комуналку за програмою "єПідтримка особам" й особам з інвалідністю.

Нагадаємо, Кабінет міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років і розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші.

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