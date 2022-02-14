Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается

"Отныне люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств "єПідтримки". Срок, когда вы можете потратить 1 000 грн, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9", - написал министр.

Как получить"кузнечную тысячу"

иметь зеленый COVID-сертификат о вакцинации

подать заявку на выплату, открыв специальную карточку в одном из банков-партнеров

в приложении "Дія" нажать "услуги", єПідтримка" и "Получить помощь".

Отметим, Кабинет Министров разрешил тратить средства на коммуналку по программе "єПідтримка" и лицам с инвалидностью.

Напомним, Кабинет министров расширил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и дополнил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги.