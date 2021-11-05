Повторная прививка от COVID-19: Ляшко ответил, когда в Украине введут бустерную дозу

Фото: в Украине повторно будут делать прививку от COVID-19, когда вакцинируется 50% населения (РБК-Украина)

В Украине вернутся к обсуждению вопроса бустерной дозы или повторной двухразовой прививки от коронавируса после того, как в стране вакцинируются больше людей. Однако принудительно прививаться никого заставлять не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко на брифинге.