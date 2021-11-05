Повторная прививка от COVID-19: Ляшко ответил, когда в Украине введут бустерную дозу
В Украине вернутся к обсуждению вопроса бустерной дозы или повторной двухразовой прививки от коронавируса после того, как в стране вакцинируются больше людей. Однако принудительно прививаться никого заставлять не будут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко на брифинге.
Министр подчеркнул, что обсуждать вопрос бустерной или повторной вакцинации будут, когда в стране отметка вакцинированных превысит 50%.
По словам Ляшко, на сегодняшний день вакцинированы первой дозой 55% жителей Киева. В Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях количество вакцинированных превышает отметку 40%.
Также министр отметил, что в Украине нет принудительной вакцинации.
"У нас есть определенный перечень профессий или организаций, где на работу допускаются только вакцинированные. В ближайшее время этот перечень будет расширен", - заявил Ляшко.
Напомним, в Австрии одобрили вакцинацию от COVID-19 третьей дозой для всех совершеннолетних граждан.
Также Турция вводит бустерную COVID-прививку для тех, кто уже прошел иммунизацию двумя дозами Pfizer.