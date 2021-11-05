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Повторная прививка от COVID-19: Ляшко ответил, когда в Украине введут бустерную дозу

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 13:03
Повторная прививка от COVID-19: Ляшко ответил, когда в Украине введут бустерную дозу Фото: в Украине повторно будут делать прививку от COVID-19, когда вакцинируется 50% населения (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине вернутся к обсуждению вопроса бустерной дозы или повторной двухразовой прививки от коронавируса после того, как в стране вакцинируются больше людей. Однако принудительно прививаться никого заставлять не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко на брифинге.

Министр подчеркнул, что обсуждать вопрос бустерной или повторной вакцинации будут, когда в стране отметка вакцинированных превысит 50%.

По словам Ляшко, на сегодняшний день вакцинированы первой дозой 55% жителей Киева. В Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях количество вакцинированных превышает отметку 40%.

Также министр отметил, что в Украине нет принудительной вакцинации.

"У нас есть определенный перечень профессий или организаций, где на работу допускаются только вакцинированные. В ближайшее время этот перечень будет расширен", - заявил Ляшко.

Напомним, в Австрии одобрили вакцинацию от COVID-19 третьей дозой для всех совершеннолетних граждан.

Также Турция вводит бустерную COVID-прививку для тех, кто уже прошел иммунизацию двумя дозами Pfizer.

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